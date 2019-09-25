Две пестречинские семьи наградили за «Вдохновение и творчество» и «Любовь и преданность»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Две пестречинские семьи признаны одними из самых ярких и творческих на полуфинале конкурса красоты, материнства и семьи «Нечкэбил-2019», который состоялся в КДК имени Ленина в Казани, пишет газета «Вперед».



В Фестивале семей Татарстана-2019 на «Празднике добрососедства» приняли участие две семьи из Пестречинского района РТ – Риммы Мингазовой, педагога дополнительного образования молодежного центра, и Гузель Моисеевой, директора дома детского творчества.

В номинации «Вдохновение и творчество» диплом вручили семье Мингазовых, а семья Моисеевых получила диплом в номинации «Любовь и преданность».



В ближайшем будущем станут известны результаты тех, кто примет участие в финале конкурса «Нечкэбил».





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Петровы из Буинска стали одними из самых ярких семей полуфинала конкурса «Нечкэбил 2019».

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