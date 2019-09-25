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Татар-информ

26 сентября 2019, 01:18

Общество

В Высокогорском районе выбрали лучшего автогонщика «60 плюс»

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Общество

В Высокогорском районе выбрали лучшего автогонщика «60 плюс»

Фото: biektaw.ru

Фарид Галиев будет представлять Высокогорский район на республиканском этапе состязаний 1 октября.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Опытные автолюбители Высокогорского района РТ приняли участие в конкурсе «Автобабай». Участникам предлагалось пройти несколько испытаний: тестирование по правилам дорожного движения и скоростное маневрирование автомобилем. Об этом пишут «Высокогорские вести».

Первый этап для водителей возрастной категории «60 плюс» состоялся в автошколе ДОСААФ. Участники знали практически все, однако многих в тупик ставил вопрос о том, как управлять мышкой. Поэтому многие прошли эту часть конкурса недостаточно быстро.



«Задания решаем. Они вроде не очень сложные. Но не уверен, правильно ли ответил, вроде думаешь так, а вдруг ошибаюсь? Все-таки годы уже не те», – поделился переживаниями участник конкурса Рим Туктаров.



На практике автолюбители-ветераны дали фору бы любому автогонщику – они быстро ездят, так же быстро паркуются и выполняют сложные маневры. За сбитый конус прав не лишат, а вот с баллами придется расстаться. По правилам все задания надо было выполнять быстро и грамотно.



Фарид Галиев лучше всех ответил на вопросы теоретической части и был безупречен за рулем. Водитель легко управляет автомобилем на протяжении уже 44 лет. Он стал абсолютным победителем конкурса «Автобабай» Высокогорского района.

Теперь Галиев будет представлять Высокогорский район на республиканском этапе соревнований 1 октября.

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