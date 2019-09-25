Жители турецкого Мармариса оценили open-air фестиваль побратимского Нижнекамска

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Турции в эти дни проходит Фестиваль теплых объятий. Данный проект стал результатом развития побратимских связей Нижнекамска и Мармариса, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В 2018 году фестиваль провели в городе нефтехимиков, теперь артисты из Татарстана вернули культурный долг жаркой республике. Накануне состоялся большой концерт под открытым небом в Мармарисе, сегодня артистов ждут в соседнем городе Ичмелер.



Судя по отзывам на странице Мармариса в соцсети, концерт под открытым небом прошел «на ура».

«Это был такой прекрасный вечер», «Я давно не слушала красивые песни и оригинальную музыку, это прекрасно», «Классный концерт», «Шикарно», – пишут пользователи в социальных сетях.



Куратор реализации побратимского соглашения Ольга Курдюкова рассказала, что все прошло отлично. Нижнекамцы выступали на главной площади в Мармарисе.



Фестиваль стартовал с кулинарного шоу, нижнекамским поварам помогали четыре повара из Мармариса. Они приготовили кыстыбый, эчпочмаки и чак-чак. «Люди на ура расхватывали пироги, особенно иностранцы…», – отметили организаторы фестиваля.



Сам концерт начался с фольклорного выступления турецкого ансамбля, затем на сцену вышел ансамбль песни и танца «Нардуган».



По словам куратора, приезд нижнекамцев стал особо важным для татарской диаспоры. «К нам вчера подходили татары, живущие в Турции, потомки татар, переехавших в революционное время из России, татарские туристы и отдыхающие из Поволжья, Урала – и благодарили за концерт», – поделилась Ольга Курдюкова.

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