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Татар-информ

25 сентября 2019, 23:58

Общество

Муниципалитеты Татарстана стали финалистами конкурса муниципальных стратегий

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Общество

Муниципалитеты Татарстана стали финалистами конкурса муниципальных стратегий

Итоги конкурса будут подведены 28 октября – в первый день работы Форума стратегов, который пройдет в Петербурге.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Пестречинский район и Каенлинское сельское поселение Нижнекамского района Татарстана прошли в финал VI Конкурса муниципальных стратегий РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Финалисты определялись путем заочной оценки заявок членами экспертного жюри», – отмечается в сообщении ведомства.

Пестречинский район претендует на победу в номинации «Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019», а Каенлинское сельское поселение – в номинации «Лучшая стратегия сельского поселения 2019».

Всего в финал прошли по три участника в каждой категории. Итоги конкурса будут подведены 28 октября – в первый день работы Форума стратегов, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее первые места на конкурсах муниципальных стратегий занимали стратегии Казани, Набережных Челнов, Чистопольского, Менделеевского, Альметьевского и Нижнекамского районов, а республиканская «Стратегия-2030» победила в номинации «Визуализация стратегии». 

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