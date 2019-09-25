ВК «Синтез» пробился в основную часть Лиги чемпионов

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Казанский «Синтез» во втором матче раунда плеф-офф Лиги чемпионов с итальянской «Брешией» победил со счетом 10:7 и вышел в основную часть турнира.

Как отмечает пресс-служба команды, казанцам удалось добиться такого результата потому, что «в первой игре они уступили всего лишь один мяч – 12:13».

Сначала игроки «Синтеза» пропустили гол, но затем уже в первом периоде вырвались вперед – 2:1, сохранив этот настрой и далее. После второй четверти казанцы опережали итальянцев уже на два мяча – 5:3. К середине третьего периода преимущество хозяев уже достигло четырех мячей – 7:3, но к его концу гости сократили разницу вдвое – 7:5.

К концу заключительной четверти счет стал 9:7, а положение «синтезовцев» ухудшилось из-за удаления защитника Артема Одинцова. Но казанцы отбили атаку, после чего за 38 секунд до завершения матча Никита Деревянкин своим голом поставил точку в игре – 10:7.

Дублями в составе «Синтеза» отметились Николай Лазарев, Адель Латыпов и Сергей Лисунов.

Соперниками казанской команды в группе Лиги чемпионов станут хорватские «Юг» и «Ядран», испанская «Барселонетта», греческий «Олимпиакос», венгерский «Шольнок», немецкий «Шпандау» и черногорский «Ядран Карине».

«Брешиа» (Брешиа) – «Синтез» (Казань) – 7:10 (1:2, 3:5, 5:7, 7:10).

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