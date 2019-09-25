Полузащитник «КАМАЗа» о поражении от «Спартака»: «Трибуны назвали нас “молодцами“»

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Полузащитник челнинского «КАМАЗа» Евгений Воронин прокомментировал домашнее поражение в 1/16 финала Кубка России от столичного «Спартака» (1:2), резонно заметив, что челнинцы очень достойно сыграли с москвичами.

«Болельщики кричали нам после матча “Молодцы!“, значит, мы играли хорошо. Сделали праздник людям», – сказал Воронин.

Возвращаясь к матчу, хавбек признался, что проигрывать все равно было неприятно: «Конечно, обидно было проигрывать. Мы очень здорово провели второй тайм, видимо, сказался класс соперника. Они решали свои моменты. А мы нет».

Говоря о дебюте встречи, когда гости имели большое игровое преимущество, Евгений признал высокий уровень оппонентов: «“Спартак“ есть “Спартак“, они сразу задали очень высокий темп. Мы в таком темпе совсем не играли. Поэтому первые тридцать минут мы оборонялись, плохо у нас получалось. Но к перерыву гости сбавили обороты, и во втором тайме, я считаю, мы сыграли на равных. И тренер после матча нам сказал: “Молодцы“, и руководство клуба. Не обидное поражение, не стыдно за свою игру. Дай Бог, и дальше будем прогрессировать».

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