Главный тренер «КАМАЗа» о поражении в кубковом матче от «Спартака»: Провели очень достойную игру

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник челнинского «КАМАЗа» Михаил Белов прокомментировал домашнее поражение (1:2) от столичного «Спартака» в матче 1/16 финала Кубка России, оставшись очень довольным игрой своих подопечных.

«Эмоции только положительные, не как после поражения, – сказал Белов. – Мы провели очень достойный матч против команды Премьер-лиги. Зная, что нам предстоит очень сложная игра».

Белов отметил, что «КАМАЗ» хорошо подготовился к матчу: «Мы полностью разобрали игру соперника. И я считаю, что нам удалось претворить в жизнь задуманное. Игра прошла на встречных курсах. “Спартак“ здорово атаковал в начале и в целом провел хороший матч. Но мы гордимся нашими ребятами. Мы сыграли командно и выглядели целостно. Они на высоком эмоциональном уровне провели эту игру. И трибуны проводили их по достоинству».

Возвращаясь к началу встречи, когда гости едва не забили, наставник «КАМАЗа» подчеркнул, что это не было мандражом: «Было волнение. Иначе было бы удивительно. Мы вышли на матч заряженными, но первые минут двадцать оказались очень тяжелыми. Мы еще не играли на таком высоком уровне. Гости показали совсем другие скорости, скорости обработки мяча. На таких скоростях мы чаще ошибались. Разница в уровне команд объективно чувствовалась. И мы внесем в свой актив этот матч, хотя, возможно, “Спартак“ должен был побеждать с большим счетом. Но мы правильно подготовились, все сделали так, как нужно, но других резервов у нас нет».

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