Главный тренер «Спартака» о победе над «КАМАЗом»: Убедились, что «КАМАЗ» – серьезная команда

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер столичного «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах над местным «КАМАЗом» (2:1), отдав должное хозяевам.

«Игра была кубковая, мы знали, что Челны – город футбольный, а “КАМАЗ“ лидирует в своей зоне второй лиги, и мы убедились сегодня в том, что у нас был серьезный соперник», – сказал Кононов.

Наставник москвичей при этом подчеркнул, что «Спартак» победил заслуженно: «Мы владели инициативой, создали много моментов, но не реализовали их. Помешала спешка. Затем все равно забили, заиграли увереннее, хотя игра была нервной в концовке. Мы выиграли, и это самое главное. Мы были сильнее как по счету, так и по всем статистическим данным. У нас молодая команда, волевая, она еще строится во всех линиях. И мне понравилась реакция игроков после матча».

Говоря о непростом положении «Спартака», Кононов отметил поддержку фанатов и руководства клуба: «Трибуны нас сегодня поддерживали, но команда нервничает из-за нынешней ситуации, нам не хватает реализации и строгости в обороне. Критика будет всегда, она нас только мотивирует. Но нас поддерживает и руководство клуба».

Обратив внимание на дубль аргентинского форварда москвичей Эсекьеля Понсе, специалист подчеркнул, что такой игры от него и ждали: «Он же центральный нападающий, это его игра. Очень важно, чтобы он забивал. Это придаст уверенности молодому парню. Сегодня Понсе на пределе отыграл весь матч».

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