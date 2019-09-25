С начала 2019 года 130 иностранцев посетили могилы своих соотечественников в Елабуге

(Елабуга, 25 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Могилы военнопленных Второй мировой войны в Елабуге в этом году посетили 130 иностранных граждан – жителей Германии, Австрии и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.

С 1941-го по 1948 год в Елабуге находился лагерь № 95/97 НКВД СССР. Через этот лагерь прошли десять тысяч пленных офицеров нацистской Германии и почти столько же пленных из японской Квантунской армии. В городе существуют немецкое и японское кладбища, где захоронены военнопленные. Оба кладбища находятся под патронажем Елабужского музея-заповедника, который много лет сотрудничает с Народным союзом Германии в рамках ухода за военными могилами.

По словам музейных работников, из-за трепетного отношения к истории могилы посещают не только родные умерших здесь солдат, но и просто их соотечественники, а также ученые. Так, на днях Елабугу посетил профессор Гиссенского университета Ганзель Карстен.

«Он много лет собирает сведения о литературном творчестве военнопленных. Его приезд в Елабугу связан с судьбой бывшего военнопленного Отфрида Пройслера (1923–2013), ставшего впоследствии всемирно известным писателем-сказочником, классиком немецкой литературы», – рассказала старший научный сотрудник музея-заповедника Равиля Брускова. Пройслер мечтал учиться в Карловом университете в Праге, но при отступлении немцев попал в плен, где провел пять лет.

«Сегодня я знаю, что свое образование я получил в лагерях Татарстана: Десять семестров такого обучения, какого не смог бы мне предложить ни один университет мира. Основными предметами моего образования стали элементарная философия, практическое человековедение и изучение русского языка на основе сравнительной славянской филологии», – писал прозаик впоследствии.

В ходе своего визита профессор Ганзель Карстен встретился с генеральным директором ЕГМЗ Гульзадой Руденко. Во время этой встречи возникла идея в феврале 2020 года совместно с музеем города Нойбранденбурга открыть в Елабуге выставку «Пойманные на войне». На специальных стендах будут представлены судьбы советских военнопленных в земле Мекленбург – Передняя Померания в 1941–1945 годах и немецких военнопленных в Советском Союзе в 1941–1956 годах.

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