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Татар-информ

25 сентября 2019, 21:54

Здоровье и среда

На оздоровление Волги в Елабуге в этом году потратят свыше 740 млн рублей

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Здоровье и среда

На оздоровление Волги в Елабуге в этом году потратят свыше 740 млн рублей

Фото: ТЕЛЕКАНАЛ ЕЛАБУГА 24

В городе стартовали работы по реконструкции очистных сооружений в рамках федеральной программы.

(Елабуга, 25 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» в Елабуге началась реконструкция районных очистных сооружений. Проект местного «Водоканала» направлен на то, чтобы в три раза снизить сбросы загрязненных сточных вод в Волгу.

Сегодня рабочие завершают подготовительные работы: они откачали содержимое двух резервуаров и старательно очищают их, тем самым подготавливая емкости к демонтажным работам. Такой масштабный ремонт здесь проводится впервые со времен ввода объекта (с 1994 года). Как только завершится подготовительный этап, рабочие приступят к работам по гидроизоляции. После чего начнется установка самого оборудования: аэрационные системы, мешалки, аэраторы. 

«На данный момент эксплуатируется две линии очистных сооружений производительностью в 14 тыс. кубометров, а на двух оставшихся линиях идет работа по реконструкции. В тот момент, когда будет идти пусконаладка одной из линий, будет выведена другая из работоспособных линий. И будут проводиться точно также демонтажные работа, гидроизоляция и установка технологического оборудования и пусконаладка», — разъясняет руководитель проектов по промышленным очистным сооружениям елабужского «Водоканала» Владислав Нестеров.

Сроки у строителей очень сжатые, поэтому работы ведутся круглосуточно. До 25 декабря нужно успеть завершить строительные работы и произвести поставку оборудования, а уже весной следующего года начнется пусконаладка и ввод линий, которые уже прошли реконструкцию по первому этапу.

«Во втором этапе заложен большой объем работ по реконструкции АБК, иловой насосной станции, благоустройства территории, устройство ограждающих систем вдоль территории, установка видеонаблюдения и автоматизация технологических процессов», — отметил Владислав Нестеров.

В рамках первого этапа проекта реконструкции очистных сооружений федеральный бюджет выделил 783 миллиона рублей. Львиная доля этих денег направлена на обновление оборудования.

С запуском современного оборудования полностью поменяется технология очистки канализационных стоков. Каждый комплекс строится с расчетом на прием и очистку определенного объема вредных веществ. После реконструкции объекта, список таких веществ значительно расширится. По словам специалистов, если учесть то, что сегодня в быту используется множество химикатов, а также рядом работают заводы ОЭЗ «Алабуга», работы по реконструкции более чем актуальны. Елабужский проект рассчитан на то, чтобы в три раза снизить сбросы загрязненных сточных вод в Волгу. Кроме того, мощность очистных сооружений увеличится до 19,5 тыс. кубометров в сутки (сегодня 14,5 тыс. кубометров в сутки).

Вскоре в Елабуге также завершится строительство еще одного значимого объекта — нового резервуара питьевой воды емкостью 20 тыс. кубических метро. Это позволит увеличить запасы питьевой воды в городе в два раза, так как сегодня у города есть только один такой резервуар и в случае коммунальной аварии этого количества хватит лишь на сутки.

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