Капитан «Спартака»: Ожидали, что в матче будет тяжелая борьба

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Игроки и тренерский штаб московского «Спартака» ожидали, что матч 1/16 финала Кубка России с ФК «КАМАЗ» пройдет в упорной борьбе. Об этом после встречи заявил капитан столичной команды Георгий Джикия.

«Мы ожидали, что в матче будет тяжелая борьба, так и получилось. Приняли нас хорошо, отличные трибуны и хорошая поддержка были на матче», – сказал специалист.

Сегодня в мачте 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах московский «Спартак» одолел местный «КАМАЗ» со счетом 2:1. В рядах москвичей отметился дублем аргентинец Эсекьель Понсе.

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