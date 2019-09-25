WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

25 сентября 2019, 21:58

Спорт

Больше месяца без побед: «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16

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Спорт

Больше месяца без побед: «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Гостевая игра против «Химок» завершилась со счетом 3:0.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» продолжил серию игр без побед. Потерпев четыре поражения в чемпионате России, теперь команда проиграла и в Кубке страны. Обидчиками казанцев оказались подмосковные «Химки», встреча завершилась со счетом 3:0.

В кубковом матче ожидались изменения в составе «Рубина», и они произошли: вместо неудачно выступившего против «Зенита» в Санкт-Петербурге Александра Зуева вышел Хвича Кварацхелия, вместо Олега Данченко на правый фланг защиты передвинулся Константин Плиев, а его место в центре занял Егор Сорокин. Впервые в сезоне на поле появились защитник Карл Старфельт и голкипер Иван Коновалов. Остальной состав остался без изменений – Виталий Денисов слева в обороне, в центре поля расположились Павел Могилевец, Игорь Коновалов и Евгений Башкиров, в атаке действовали Александр Ташаев и Видар Кьяртанссон.

Последний раз команды встречались год назад – на стадии 1/16 финала Кубка России «Рубин» сыграл с «Химками» и одержал победу со счетом 1:0 благодаря автоголу Александра Рязанцева на 8-й минуте первого экстра-тайма. Интересно, что в том матче из текущего состава казанцев на поле были лишь полузащитники Игорь Коновалов и Павел Могилевец.

Стоит отметить, что две последние встречи команд не изобиловали большим количеством забитых мячей: «Рубин» побеждал со счетом 1:0 в 2018 году и 2:1 – в 2009-м. При этом только в последней игре казанцев было забито больше голов (пусть они и были на счету «Зенита», выигравшего со счетом 0:5).

Тренерскому штабу казанского клуба была необходима победа – последние четыре игры оказались проиграны, во время матча против «Зенита» в ворота залетели восемь мячей, хотя три из них потом отменили. У «Химок» дела шли лучше – второе место в Футбольной национальной лиге и всего одно поражение в сезоне. Определенные трудности Докампо и компании были очевидны.

«Рубин» начал очень неуверенно, и простой навес с фланга превратился в опасную угрозу: мяч, по мнению арбитра встречи, попал в руку Плиеву, и за это был назначен пенальти. Хавбек Аршак Корян с точки не промахнулся.

«Антигероем первого тайма» стал Старфельт. Сначала швед упустил своего игрока в моменте с назначением пенальти, и отдуваться пришлось Плиеву. Затем он дважды чуть не привез опасные атаки на ворота казанцев: дважды из-за проливного дождя он поскальзывался и терял мяч. Для последнего защитника это недопустимо. Немногим лучше действовал Плиев, который совершил большое количество неточных передач на чужой половине поля. Хорошо различима была его несыгранность с остальной командой.

При этом «героем первого тайма» безоговорочно можно считать Кварацхелию. Он единолично тащил в атаку команду, совершил огромное количество обводок и заработал несколько опасных штрафных. Было видно, что он пытается выжигать все и всех на своем пути.

В перерыве тренерский штаб обратил внимание на невнятную игру Старфельта и заменил его на Данченко. Это не сильно помогло команде: практически сразу же после стартового свистка красивым голом отметился игрок «Химок» Илья Кухарчук. Полузащитник очень точно пробил, перебросив Коновалова.

«Антигероями второго тайма» можно смело назвать всех игроков линии обороны казанского клуба. Защитники небрежно отдавали передачи, заигрывались с мячом, не добегали. А когда за пять минут до конца матча защитник «Химок» Евгений Гапон забил третий гол, все просто стояли и смотрели на происходящее на поле, не пытаясь никак повлиять на ход игры.

Награда же «Герой второго тайма», скорее всего, не достанется никому. Ближе всех к ней подобрались голкипер Коновалов, потащивший за игру два выхода один в ноль и в целом выдавший неплохой матч, и полузащитник Вячеслав Подберезкин, вышедший на замену во втором тайме. Это единственный думающий и творческий игрок в обойме Шаронова. Он и передачу разрезающую отдаст, и сам сольно пройдет. Впрочем, его усилия к голу не привели.

Теперь «Рубин» вылетает из Кубка России и возвращается в Казань. На его счету – пять поражений подряд в двух турнирах.

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