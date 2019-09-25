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Татар-информ

25 сентября 2019, 22:20

Культура

Татарские песни, ретромузыка и Верди: впервые в Казани сольно выступила Алиса Мамина

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Культура

Татарские песни, ретромузыка и Верди: впервые в Казани сольно выступила Алиса Мамина

Фото: Марат Ишкильдин

Концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов с участием ряда других артистов прошел в Татгосфилармонии.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая сегодня дала концерт певица Алиса Мамина – солистка филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Она исполнила песни советского времени.

«Это мой первый сольный концерт в Казани, поэтому я очень волновалась. До этого в Татарстане я выступала в Лениногорске, Бугульме и Альметьевске. Я исполняла классику, советские песни и ретро, но самым главным сегодня для меня стало произведение на татарском языке “Первая любовь“», – заметила артистка.

Помимо Маминой, в концерте приняли участие солист филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ильгиз Закиев, заслуженная артистка РТ Ригина Валиева, вокальный ансамбль «Варвара», детский хор «Акварель» и инструментальный ансамбль Melodi.

«Я считаю, что для филармонии подобный концерт с таким репертуаром в новинку. Алиса очень светлый человек, который старается свое тепло передать всем окружающим», – отметила участница ансамбля «Варвара» Любовь Каратеева. Она была ведущей концерта и сама писала для него сценарий.

«В вокальной группе у нас выступало семь человек. Во втором отделении мы пели татарский блок», – рассказала солистка «Варвары» Полина Малышева.

Ансамбль «Варвара» исполнил в том числе такие песни позднесоветских лет, как «Подари мне платок», «Малиновый звон» и «Поговори со мною мама». Во время пение композиции «Подари мне платок» на экран транслировались кадры из фильмов той поры, а исполнение песни «Поговори со мною мама» сопровождалось показом фотографий участников концерта с их матерями, объяснила Малышева.

Заслуженная артистка РТ Ригина Валиева исполняла сегодня произведение болеро Елены из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». «У нас с Алисой уже были совместные выступления, и сейчас у меня только положительные эмоции. Надеюсь, публике понравилось», – сказала она.

В составе детского хора «Акварель» в Татарской филармонии сегодня выступил 31 исполнитель. По словам концертмейстера коллектива Анны Кирьяновой, на этой сцене хор пел впервые. Ребята исполнили песню «Татарстан».

Прибывший из Альметьевска же инструментальный ансамбль Melodi включал пятерых музыкантов, которые играли на басу, флейте, скрипке, баяне и ударных.

«Сегодня мы исполнили татарскую классику и песни советского периода, много песен Пономаренко, а также сольное произведение “Самба – Карнавал“, которое мы готовили специально для этого концерта, и “Эпипэ“ в современной обработке», – поделился руководитель Melodi Ильнур Булатов.

В программе вечера прозвучали оперная музыка, советская эстрада, песни «наших лет», хоровая музыка и татарские песни. Концертмейстером был лауреат всероссийских и международных конкурсов Илья Бажин.

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