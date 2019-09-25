Нокаут в первом периоде: «Ак Барс» победил в Челябинске

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Напомним, что после шести побед подряд на старте чемпионата КХЛ казанцы позавчера проиграли в Новосибирске «Сибири» (2:4). Поэтому на сегодняшнюю встречу с «Трактором» в Челябинске гости вышли «пришпоренными».

После неудачи в Новосибирске тренерский штаб казанцев предсказуемо сделал перестановки в своем стартовом составе. Вернулся на лед капитан Данис Зарипов. Сохранил за собой пост номер один в воротах Адам Рейдеборн. Сам же «Ак Барс» просто уничтожил «Трактор», забросив в первом периоде четыре безответные шайбы.

Сначала Патрис Кормье наносит точный бросок сходу в верхний правый угол, 0:1. Еще через пару минут Кристиан Хенкель бросил, а Михаил Глухов подправил шайбу, 0:2. Прошло всего 16 секунд, как счет стал 0:3. Петров забил после серии рикошетов. Бросок Вячеслава Основина с круга вбрасывания низом, 0:4.

Столь же катастрофически для уральцев начался и закончился второй период, Андрей Педан нанес точный бросок от синей линии и счёт стал 0:5. Замена вратаря у хозяев не помогла. Зарипов броском с разворота сделал счет 0:6, шайба залетела между ног голкипера «Трактора». На этом казанцы успокоились.

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0). Шайбы забросили: Кормье (5), Глухов (7), Петров (7), Основин (11), Педан (26), Зарипов (30). Штраф: 4-8.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Ожиганов — Журавлев, Галиев — Ткачёв — Зарипов; Педан — Хенкель, Глухов — Михеев — Лукоянов; Юдин — Воронков, Фисенко — Основин — Фрэттин.

После девяти туров в активе казанцев стало 14 очков. 28 сентября на родном льду «Ак Барс» примет китайский «Куньлунь Редстар».

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