Айрат Хайруллин: «Татарстан добился многого, но нам есть куда стремиться»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан является одним из самых успешных российских регионов и играет существенную роль в наполнении общего бюджета страны. При этом республика не останавливается на достигнутом, продолжая наращивать уровень жизни простых татарстанцев. Такое мнение журналистам озвучил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин.

Парламентарий посетил ежегодное послание Президента РТ Госсовету республики. По его словам, в этом году послание было особенным, поскольку совсем недавно избрался новый состав Государственного совета, а уже через год в республике грядут президентские выборы.

«Здесь мы услышали определенное подведение итогов. За прошедшие пять лет республика добилась очень многого — значительно вырос региональный ВВП, во многих сферах Татарстан занял лидирующие позиции», — поделился впечатлениями Хайруллин.

В пример он привел нефтехимический комплекс республики, производящий огромный ассортимент полимерных изделий, а также машиностроение, выпускающее более трети грузового транспорта страны.

«И что очень важно, по итогам 2019 года мы планируем собрать на территории Татарстана порядка 1,1 трлн рублей налогов и других видов сборов. Из всей этой суммы около 300 млрд рублей остается в республике, остальное мы перечисляем в федеральный центр. Это достойный ответ всем тем, кто говорит, что Татарстан „завалили деньгами“. Все наоборот, мы — субъект-донор, перечисляющий большую часть налоговых поступлений на поддержку других, менее успешных регионов», — объяснил Айрат Хайруллин.

В заключение парламентарий отметил другой признак благополучного развития региона — татарстанцы стали заметно дольше жить.

«На сегодняшний день республика очень серьезно прибавила в продолжительности жизни, в среднем это уже более 74 лет. Показатель хороший, он намного лучше среднероссийского, но нам есть куда стремиться», — резюмировал Хайруллин.

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