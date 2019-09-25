«КАМАЗ» после первого тайма не проигрывает «Спартаку»

(Набережные Челны, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В проходящем в Набережных Челнах матче 1/16 финала Кубка России местный «КАМАЗ» принимает столичный «Спартак». После первого тайма счет в игре равный, 1:1.

Гости очень агрессивно стартовали при громогласной поддержке переполненной фанатами красно-белых трибуны. Не реализовав ряд отличных моментов, москвичи все же забили на 21-й минуте — точно пробил головой после навеса Эсекьель Понсе, 0:1.

Но хозяева очень быстро отыгрались, заработав через две с половиной минуты пенальти. Давид Караев с «точки» не промахнулся, 1:1. В целом команда гостей из премьер-лиги атаковала больше, но челнинцы, лидеры зонального турнира второй лиги, старались отвечать атакой на атаку. «КАМАЗ» смотрится очень достойно. Разница в классе двух команд в глаза не бросается. Более того, в конце первой половины автозаводцы просто прижали москвичей к их воротам. Так что ничейный счет 1:1 по итогам первого тайма стал вполне логичным.

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