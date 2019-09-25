Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах Татарстана

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«Согласно прогнозу погоды, 26 сентября в ряде районов Татарстана будет наблюдаться ухудшение погодных условий, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», – уточнили в управлении.

Также в управлении уточнили, что на федеральных трассах проезжую часть обработают специальным противогололедным материалом, а на очистку дорог выйдет спецтехника.



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