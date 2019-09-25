«КАМАЗ» вышел на матч со «Спартаком» в форме с фамилиями Габдуллы Тукая и Минтимера Шаймиева

(Набережные Челны, 25 сентября, Артур Казанцев). Челнинский футбольный «КАМАЗ» вышел на матч со «Спартаком» в форме, на которой указаны фамилии значимых для Татарстана людей.

«Атрибутики реализовали не так много, меньше половины, новые футболки покупали не так активно, продали порядка 10 штук», — рассказали в палатке с атрибутикой продавцы.

На новой форме можно увидеть имена таких выдающихся деятелей республики, как Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, а также Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова.

Футболисты «Спартака» вышли в своей традиционной красно-белой форме.

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России челнинский ФК «КАМАЗ» принимает на своем поле московский «Спартак». При любом исходе игра будет носить исторический характер, ведь в последний раз «камазовские» футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад.

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