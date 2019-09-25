Алексей Песошин избран председателем совета директоров АО «Татэнергосбыт»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Доме Правительства Татарстана прошло заседание совета директоров АО «Татэнергосбыт» под председательством Премьер-министра республики Алексея Песошина, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание стартовало с избрания председателя и секретаря совета директоров.

«Единогласным решением председателем был избран Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Участники также рассмотрели ряд актуальных вопросов, в том числе утвердили план работы на 2019-2020 годы. Замдиректора по экономике и финансам Ильсияр Гимазетдинова ознакомила присутствующих с итогами деятельности компании за первое полугодие 2019-го.

«Необходимо отметить, что продолжается рост потребления электроэнергии по Республике Татарстан, динамика по отношению к прошлому году составила 101,9%. Выручка компании за 1 полугодие 2019 года составила 34,5 млрд руб., что на 11% выше прошлого года», — рассказала Гимазетдинова.

Руководство сбытовой компании отметило, что на 1 июля просроченная задолженность потребителей составила 335 млн руб., что соответствует уровню аналогичного периода 2018 года. Доля просроченной задолженности в месячном объеме продаж составила 5,9% — на 0,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Директор Рифнур Сулейманов доложил собравшимся об изменениях в организационной структуре АО «Татэнергосбыт» в связи с реорганизацией ООО «ЕРЦ — «Татэнергосбыт».

«На текущий момент основная часть необходимых корпоративных процедур исполнена», — отметил Сулейманов, добавив, что все процедуры по реорганизации планируется завершить к началу декабря.

В завершение заседания Алексей Песошин поблагодарил всех за хорошую работу и пожелал успехов.

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