В Казани легковушка вылетела на красный и сбила мужчину, пешеход в больнице

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Казани «Лада» сбила 46-летнего мужчину, пострадавшего доставили в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Сегодня днем на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарская водитель"Лады" совершил наезд на 46-летнего мужчину. По рассказам свидетелей аварии, пешеход переходил дорогу на зеленый свет и по "зебре"», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Пострадавшего пешехода на карете скорой помощи доставили в больницу, а водителя легковушки проверили на алкотестере, который показал, что мужчина трезв.

«При подъезде к пешеходным переходам обязательно необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов!», – напоминают автоинспекторы.





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