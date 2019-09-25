УНИКС занял четвертое место на Кубке Гомельского

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в столице России завершился традиционный предсезонный турнир, проводимый московским ЦСКА в 12-й раз в честь своего звёздного наставника Александра Гомельского. В результате сегодняшней игры УНИКС занял четвертое место, проиграв в стыковом матче греческому «Промитеасу» в овертайме со счетом 83:87.

Вчера в полуфиналах УНИКС проиграл греческому «Олимпиакосу» (66:70), а ЦСКА обыграл греческий «Промитеас» (77:57). Таким образом, сегодня в матче за третье место сошлись УНИКС и «Промитеас», а позднее в финале сыграли ЦСКА и «Олимпиакос».

Игра с «прометеями» получилась очень упорной — не зря эта команда считается одним из самых ярких дебютантов греческой высшей лиги. Казанцы только в первой четверти спокойно владели преимуществом, одинаково надежно действуя как в нападении, так и в защите. Так что первая четверть по всем показателям осталась за УНИКСом, 26:18.

Однако следующие четверти прошли совершенно по другому сценарию. Во втором периоде атака казанцев забуксовала, подопечные Димитриса Прифтиса смогли набрать лишь 14 очков за эти 10 минут, позволив грекам набрать на одно очко больше. После большого перерыва «Промитеас» практически переломил ход игры, сначала настигнув УНИКС в счете, а затем выйдя вперед.

В итоге все решилось в заключительном периоде. Эррик Макколлум, забив с фолом, вновь вывел казанцев вперед, 59:57. На что греки ответили пятиочковым рывком, 59:62. Очень вовремя не игравший вчера Павел Сергеев реализовал трехочковый, 62:62. Снова соперник пытается оторваться, 62:66. Хаукур Палссон и Джамар Смит восстанавливают равновесие, 66:66. Но за полторы минуты до конца впереди уже «Промитеас», 69:73. За 50 секунд до конца Палссон с линии штрафных сокращает разрыв в счете, 71:73. А за 19 секунд Алекс Тайес вновь восстановил статус-кво, 73:73. За три секунды до конца Палссон, реализовав еще два штрафных, перевел игру в овертайм, 75:75.

Овертайм начался с дальнего попадания греков с фолом, 75:79. Казанцы никак не могут забить, всего одно попадание Тайеса за три минуты, 77:84. И лишь 8 очков за весь овертайм — «Промитеас» в этот вечер оказался сильнее.

УНИКС (Россия, Казань) — «Промитеас» (Патры, Греция) — 83:87 ОТ (26:18, 14:15, 14:22, 21:20, 8:12). Самые результативные: УНИКС — Маккаллум (15), Смит (12), Тайес (12); «Промитеас» — Аграванис (18), Эллис (16), Холл (10), Уэбб (10).

На этом игровая подготовка казанцев к сезону завершилась. 2 октября в первом туре группового турнира Кубка Европы УНИКС в итальянской Брешии сыграет с одноименной командой.

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