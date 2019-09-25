Автоинспекторы рассказали казанским малышам в детсадах и школах о безопасности на дороге

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД рассказали казанским малышам в школах и детсадах о безопасности на дороге, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Мероприятия в рамках "Недели безопасности дорожного движения" проходят в Казани с 23 по 27 сентября. И это неслучайно! С начала учебного года на дорогах города зарегистрированы 15 ДТП, в которых различные травмы получили 17 детей», – рассказал агентству начальник ОГИБДД УМВД РФ по Казани, подполковник полиции Игорь Новиков

Автоинспекторы проводят с малышами тематические занятия, показывают обучающие фильмы, напоминая им о правилах поведения на дороге. Для лучшего восприятия информации, инспекторы ГИБДД устраивают конкурсы, в которых повторяют с детьми ПДД.

В свою очередь школьники при поддержке администрации учебного заведения проводят яркие и веселые флешмобы, направленные на популяризацию использования на одежде световозвращающих элементов.

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