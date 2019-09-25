В Азнакаево наградили победителей конкурса детских любительских объединений «Дыхание земли»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Азнакаево наградили победителей VI Республиканского конкурса детских любительских объединений «Дыхание земли», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Свои работы представили 86 детских любительских объединений из 21 муниципального района республики. В них участники отразили итоги деятельности в текущем году, в частности, различные мероприятия — посадка деревьев, благоустройство родников, эколого-просветительская работа, организация выставок поделок из природных материалов, проведение праздников «Всемирный день защиты животных», «День Земли», «Международный день птиц», «День эколога» и многое другое.

По итогам конкурса в номинации «Лучшее любительское объединение с составом участников от семи до 12 лет» лауреатами стали бугульминская студия «Экознайка», клубное формирование «Юный эколог» из Азнакаевского района и «Экоотряд любителей природы» из Агрызского.



В возрасте от 13 до 16 лет в данной номинации победу одержали детский театральный коллектив «Тамчы» (Тукаевский район), чистопольское любительское клубное объединение «Экологический патруль» и сармановское клубное формирование «Юные защитники природы».





Отличившихся участников конкурса наградили дипломами Министерства лесного хозяйства РТ, Минэкологии и природных ресурсов РТ, Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век».

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