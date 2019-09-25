Ольга Павлова: Более 50 регионов РФ поддержали законопроект Татарстана по борьбе с «наливайками»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал законопроект татарстанских парламентариев о регулировании продаж алкоголя. Документ разрешает региональным властям устанавливать дополнительных условия розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Как сообщила ИА «Татар-информ» депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова, законопроектом планируется запретить продажи спиртных напитках в ресторанах, барах, кафе или буфетах, имеющие зал обслуживания менее 20 квадратных метров. В народе такие заведения называют «наливайками».

«Законопроект отвечает на запросы общества в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, которые обеспокоены обострением ситуации», – сказала Павлова.

По словам депутата, законодательная инициатива депутатов из Татарстана нашла поддержку парламентариев из других регионов России.

«На сегодняшний день более 50 регионов отмечают существенное ухудшение ситуации в области общественного правопорядка и признают нашу инициативу необходимой, актуальной и целесообразной. В обсуждение законопроекта мы привлекли представителей министерств и ведомств, надзорных органов, объединения рестораторов России и вместе выработали меры по регулированию данного вопроса», – пояснила Павлова.

«Особую социальную значимость вопроса подчеркнули депутаты всех фракций, есть одобрение общества, поэтому мы готовы работать над законопроектом и отстаивать эти важные позиции на федеральном уровне» – подчеркнула депутат.

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