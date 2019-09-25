Почти две трети челнинских школьников выбрали татарский в качестве родного языка

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). 68% школьников из Набережных Челнов выбрали татарский в качестве родного языка, пишет газета «Челнинские известия».



Преподавание татарского языка стало центральной темой круглого стола, который прошел в татарской гимназии № 2 имени М. Вахитова. В мероприятии приняли участие представители учебных заведений, Набережночелнинское отделение ВКТ, ученые, творческая интеллигенция.



Начальник Управления образования и по делам молодежи Рустем Хузин сообщил, что в новом учебном году занятия начались в 78 школах. Из них в 11 учебных заведениях, где обучается более 6 тыс. учеников татарской национальности, преподавание ведется только на татарском языке.



Всего школы города посещает свыше 62 тыс. детей. Из них 41% – дети, чьи родители татары. В учебном расписании всех школ есть часы татарского языка и литературы. В целом 68% учащихся выбрали в качестве родного языка татарский.



Что касается педагогов по татарскому языку, то сокращения среди них не было. На сегодняшний день в Автограде работает 390 преподавателей татарского языка, из них 80,8% – специалисты высшей и первой квалификации. В школах создано 327 кабинетов по изучению татарского языка, из них 320 – полностью оснащены интерактивным оборудованием.



В этом году, 10 октября, впервые в Челнах пройдет тотальный диктант по татарскому языку. По словам представителей учебных заведений, заявки на участие поступили не только от учителей и учеников, но и от родителей школьников. Проверить свои знания по татарскому языку хотят 140 – 240 человек от каждой школы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.