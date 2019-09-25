Преступление или розыгрыш: пятерых казанцев судят за похищение главы инвестиционного фонда

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Историю о том, как мужчина вложил деньги в инвестиционный фонд приятеля и прогорел, а когда понял, что денег не вернуть, организовал его похищение, рассматривает Приволжский районный суд Казани.

По материалам следствия, в 2016 году Айрат Гилязов согласился на предложение приятеля – Артура Бикчантаева – и вложил деньги в фонд «Феникс трейд».

Спустя два года, в 2018 году, у компании начались финансовые трудности и Гилязов потребовал, чтобы приятель вернул его деньги, но тот отказался.

Чтобы напугать Бикчантаева, Гилязов придумал план его похищения.

Организатор и участники похищения теперь на скамье подсудимых. Их пятеро: Айрат Гилязов и его подельники – Игорь Кукушкин, Владимир Цой, Александр Трофименко и Виталий Антонов.

По версии следствия, 17 декабря 2018 года подготовившись и переодевшись в сотрудников СОБРа, Гилязов и четверо его подельников похитили Артура Бикчантаева.

«Подсудимые обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия. Вооружившись пистолетами, будучи в масках, перегородили автомобиль потерпевшего, вытащили его, поместили в автомобиль СОБРа против его воли и поехали в сторону Казани», – рассказала старший помощник прокурора Приволжского района Казани Гузель Ишмуратова.

По словам прокурора, нашлись свидетели, обратившие внимание на то, что мужчину заталкивают в машину против его воли. Они позвонили в полицию.

«Сразу же был объявлен план-перехват и уже на Оренбургском тракте сотрудники полиции их задержали. Почти сразу же выйдя из машины, Гилязов и его товарищи завяли, что это был розыгрыш», – рассказала Гузель Мирзаяновна.

Всех пятерых задержали, у них обнаружили пневматические охотничий карабин, пистолеты, резиновые палки, рации, и наручники. Бикчантаева освободили.

Сегодня в суд пришла экс-возлюбленная Артура Бикчантаева. Она рассказала, что в настоящее время у них хорошие дружеские отношения, и они регулярно общаются. Женщина вспомнила тот день и рассказала суду о том, как поняла, что Артур пропал.

«Обычно Артур редко оставляет без ответа мои сообщения и звонки, а в тот день, как ни странно он не выходил на связь какое-то время. Это меня встревожило. Я принялась обзванивать знакомых, хотела узнать о местонахождении Артура», – вспомнила свидетельница.

Сами подсудимые, а также их представители от каких-либо комментариев журналистам и на протяжении всего процесса старательно прятали лица от видео- и фотокамер.

К слову, сам Артур Бикчантаев сегодня на процесс не явился, так как в данный момент взят под стражу по другому уголовному делу.

Адвокаты обвиняемых настаивали на том, чтобы Бикчантаев сам появился в суде, чтобы задать ему важные вопросы. Следующее слушание назначено на 17 октября.

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