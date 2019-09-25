Сотрудники челнинской Госавтоинспекции опровергли информацию о перекрытии центральных дорог города

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники Госавтоинспекции, работающие на матче между «Камазом» и московским «Спартаком», опровергли информацию о перекрытии городских дорог.

«Как видите, дороги пока не перекрывали, будем делать это только в случае необходимости», — рассказал сотрудник ГИБДД.

Автомобили и городской транспорт ходят без изменений. Ранее в СМИ появилась информация об ограничении движения на некоторых улицах Автограда из-за предстоящего матча.

В рамках 1/16 финала Кубка России челнинский ФК «КАМАЗ» принимает московский «Спартак»

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.