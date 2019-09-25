Челнинцы предлагают свои квартиры приезжим болельщикам «Спартака»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Некоторые жители Автограда решили подзаработать и начали предлагать приезжим фанатам «Спартака» в аренду свои квартиры. Подобные предложения появились в сообществе болельщиков московского футбольного клуба, сообщают «Челнинские известия».

«Я из Набережных Челнов. Если кто-то из выездных болельщиков еще не нашел ночлега, после матча с „КАМАЗом“ милости прошу ко мне. Сдам квартиры за умеренную плату,все блага в них есть. Могу также экскурсию по городу провести и посидеть за чашечкой чая, обсудить перипетии матча», — приводит газета одно из предложений.

Отмечается, что такие публикации встречаются редко. Также не наблюдается и повышения стоимости посуточной аренды квартир в Автограде — суточная аренда однокомнатной квартиры в городе составляет 1000 — 1500 рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поддержать «Спартак» в Челны приехали около тысячи болельщиков.

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