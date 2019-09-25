Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). За неделю число безработных жителей в Татарстане сократилось на 83 человек — до 10925 граждан, зарегистрированных в службах занятости. На каждого безработного жителя республики условно приходится четыре вакансии, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.



«Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики, равна 47,5 тыс. вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 3933 вакантных рабочих места», — сказано в сообщении.

За неделю были признаны безработными 602 татарстанца. Следует отметить, 561 человек ранее имели место работы, 56 — приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.