В 2020 году на каждого профессионала по игре в го Татарстан потратит по 170 тыс. рублей

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На спортивную подготовку профессиональных игроков в настольную игру го потратят более 170 тыс. рублей. Кабинет Министров Татарстана утвердил нормативы затрат на каждого спортсмена в Татарстане. Документ размещен на сайте «Официальный Татарстан».

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года», — указано в документе.

Согласно нормативам, на спортивную подготовку начинающего игрока в го в Татарстане будет выделено 10,4 тыс. рублей, с повышением профессионального уровня игрока затраты будут увеличиваться. Спортсмену, который играет в го три года, потребуется уже 34 тыс. рублей, а профессионалу, добившемуся высшего спортивного мастерства, — более 170 тыс. рублей.

Подобные нормативные затраты установлены на такие виды спорта, как бильярд, корэш, фехтование, хоккей на траве, хоккей с мячом, шашки и шахматы.

Го — логическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае. Цель игры — отгородить камнями своего цвета на игровой доске с вертикальными и горизантальными линиями большую территорию, чем противник.

Научится играть в го в Казани можно в школе шахмат, шашек и го им. Р. Г. Нежметдинова.

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