Казань примет всемирный парковый конгресс World Urban Parks

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Казани с 18 по 20 октября пройдет всемирный конгресс World Urban Parks, на котором 120 признанных во всем мире экспертов-спикеров и более 1000 гостей обсудят развитие парков и городов в интересах экологической устойчивости и здоровья населения. Событие анонсируют организаторы мероприятия.

Инициирован Всемирный парковый конгресс международной ассоциацией World Urban Parks, а его проведение в Казани поддержано Правительством Республики Татарстан и Министерством строительства России.

Организаторы подчеркивают, что проведение в Татарстане главного в мире паркового конгресса обозначит лидерство России в международной повестке создания и комплексного развития общественных пространств. Казань выбрана местом проведения такого статусного мероприятия неспроста: программа развития общественных пространств РТ получила в 2019 году Международную архитектурную премию Ага Хана. Российский проект стал обладателем этой премии, основанной и присуждаемой ежегодно с 1977 года, впервые.

Первый форум World Urban Parks состоялся в 2015 году в португальском городке Понти-ди-Лима. В прошлом году конгресс прошел в австралийском Мельбурне, собрав более 700 делегатов, представлявших парки и общественные пространства больше чем полусотни государств.

В деловой программе мероприятия более 30 сессий и пленарных заседаний. Составлять ее помогали в том числе эксперты в области городского развития и соавторы концепции и социокультурной программы московского парка «Зарядье». Участники обсудят лучшие российские и международные проекты по созданию парков и общественных пространств от этапа формирования концепции до эксплуатации, обозначат проблемные зоны и подготовят практическое руководство для создания и управления парками в России.

Для участия в конгрессе в Казань приедут создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardensby the Bay доктор Киат В. Тан, основатель нью-йоркского бюро Ken Smith Workshop, один из авторов проекта Эспланады Ист-Ривер (East River Waterfront Esplanade) на Нижнем Манхеттене в Нью-Йорке Кен Смит, мэр города Тирана Эрьон Велиай, директор-основатель World Urban Parks, бывший министр окружающей среды Мехико-сити (2012-2018) Таня Мюллер, французский ландшафтный архитектор, автор стратегии развития ландшафтов и индустриального наследия муниципалитетов Германии, Бельгии и Нидерландов «Зеленый метрополис», автор ландшафтного решения мастерплана Шахт Цольферрайн Гил Пеньялоса и другие.

Мероприятие также станет площадкой для диалога по развитию городской среды между представителями власти, крупного и малого бизнеса.

Площадкой для проведения конгресса станет Международный выставочный центр «Казань Экспо».

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