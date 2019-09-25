До 1 октября казанцы могут подать заявление на получение набора социальных услуг

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Казанцы могут подать заявление о возобновлении права на получение набора социальных услуг на 2020 год до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

«К федеральным льготникам, имеющим право на получение набора социальных услуг, относятся отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации», — цитирует пресс-служба слова Управляющего Отделением ПФР по РТ Эдуарда Вафина.

Руководитель ведомства также отметил, что государственную социальную помощь в Татарстане получают около 147 тыс. человек.

Набор социальных услуг включает в себя: лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Пациент имеет право отказаться от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации — 863 рубля 79 копеек. В случае отказа от социального пакета, вновь получить право на его получение можно лишь через год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что десять районов Татарстана попали в список аутсайдеров по числу отказников от льготных лекарств — 68-70% льготников в них отказываются от соцпакета. В России этот показатель выше — 79%. Кроме того, в РТ около 40% больных раком отказались от получения лекарственных препаратов по соцпакету, также среди отказников — 60% людей с психическими заболеваниями, много льготников по общим заболеваниям. За первую половину 2019 года 2% льготников, которые ранее отказывались от соцпакета, снова вернулись в систему получения льготных препаратов.

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