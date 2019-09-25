В России могут запретить лотерею грин-карт США

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В России может быть запрещена лотерея на получение грин-карт США, информируют «Известия».

Соответствующая инициатива была выдвинута зампредом Комитета Госдумы по международным делам Алексеем Чепой в ответ на ситуацию с невыдачей Вашингтоном виз делегатам от РФ на Генассамблею ООН.

Политический скандал разыгрался 24 сентября, когда 10 российским дипломатам и более чем трети делегатам от Тегерана было отказано во въезде в США.

Отказ от лотереи грин-карт — это ответный шаг «небольшого масштаба», отметил Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и добавил, что в данной ситуации нужны более серьезные и системные меры. Главной целью ответных действий России сейчас должно быть прерывание нездоровой раскрутки США антироссийских настроений, которая была начата еще при предыдущем Президенте Америки Бараке Обаме.

«Конечно, можно рассуждать о встречных шагах небольшого масштаба. В частности, о таких, как предложения об отмене на территории России лотереи грин-карт. Но реагировать на явно недружественные и провокационные действия американской стороны, по моему мнению, нужно системно», — отметил Слуцкий.

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