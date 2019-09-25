На улице Пожарная в Казани после ремонта появились 39 новых дорожных знаков

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани отремонтирована улица Пожарная протяженностью 707 метров. Во время ремонта здесь установлены 39 новых дорожных знаков, сообщает Миндортранс РТ.

«На площади 4391 кв. метр уложен новый слой асфальта. Оборудованы три искусственные неровности», – отмечается в сообщении.

Ремонт улицы выполнен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На Казанскую агломерацию по нацпроекту в этом году выделены 2,35 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей – из федерального бюджета.

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