Аварийная посадка, пожар и спасение пассажиров: в аэропорту Казани прошли комплексные учения

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Международном аэропорту «Казань» прошли тактико-специальные учения, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«По легенде, в аэропорту совершил аварийное приземление самолет Ан-24, у которого в воздухе отказал правый двигатель, а при посадке отказала система торможения. В результате ЧП самолет выехал за пределы полосы и загорелся», – уточнил Адель Гатауллин.

В момент происшествия в аварийном лайнере находились 5 пассажиров и двое членов экипажа.

На место оперативно прибыли пожарные и сотрудники авиационной безопасности. Из самолета экстренно стали эвакуировать людей, которых сразу же доставили в медицинский пункт для осмотра.

Руководитель учений, генеральный директор АО «Международный аэропорт „Казань”» Сергей Романцов дал положительную оценку проведенным учениям.

«Все задействованные подразделения справились со своими задачами, эвакуация проведена организованно и оперативно. Учения позволили наглядно продемонстрировать степень готовности соответствующих служб к исполнению возложенных на них обязанностей», – отметил Сергей Романцов.





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