Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» образовано в Госсовете РТ нового созыва

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Депутатская группа «Мэрхэмэт – Милосердие» образована в составе Госсовета Татарстана шестого созыва. Руководить объединением женщин-депутатов будет заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, сообщает пресс-служба парламента республики.

Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» работает при фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ. «Всего в состав группы вошли 16 депутатов. Заместителем руководителя стала Людмила Рыбакова», – говорится в сообщении пресс-службы.



Как и в прошлом созыве, женщины-депутаты намерены решать вопросы социальной сферы, образования, здравоохранения, государственной поддержки семей и другие.

«В прошлом созыве было много новшеств в нашей работе. Традиционным стало проведение горячих линий совместно с Уполномоченным по правам человека по самым актуальным вопросам, активизировалась работа с депутатскими объединениями муниципальных районов, реализовывались социально-гуманитарные и благотворительные проекты. Уверена, в новом созыве мы также найдем новые формы нашей совместной работы», – заявила Татьяна Ларионова.

Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в Государственном Совете Татарстана начало свою деятельность с 2009 года.

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