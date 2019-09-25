К акции «Татарский диктант» планируется привлечь 80 тысяч жителей Татарстана

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). В этом году к образовательной акции «Татарский диктант» планируется привлечь 70 – 80 тысяч жителей Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

«В этом году хотим приложить большие усилия для того, чтобы привлечь именно жителей республики, это связано с празднованием 100-летия ТАССР», — сказала собеседница агентства.

По словам Муслюмовой, о готовности организовать «Татарский диктант» у себя на местах заявили также татарские общественные организации и активисты в 25 странах и 60 регионах России. «Мы продолжаем прием заявок», — отметила Ленария Муслюмова. Как и в предыдущие годы, «Татарский диктант» в онлайн-формате организует ИА «Татар-информ».

На данный момент пока неизвестно, когда пройдет диктант и отрывок из какого произведения для него будет выбран, рассказала Муслюмова.

«Сейчас проходят организационные собрания, в оргкомитет акции в этом году, помимо Всемирного конгресса татар, вошли представители Аппарата Президента РТ, министерства по делам молодежи, образования и науки, культуры Республики Татарстан, „Татмедиа“», — отметила председатель ВФТМ.

Главный партнер организаторов акции «Татарский диктант» — Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Толстого (КФУ). Сотрудники института выбирают отрывок из произведения для диктанта, а также проверяют работы участников.

Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 100 тысяч человек. В прошлом году число участников составило 15 тысяч человек из более чем 50 стран мира. Акция проводится с 2014 года. Ее цель — привлечение внимания широкой общественности к произведениям татарской литературы, обучение грамотному письму на татарском языке, увеличение числа пользователей татарского литературного языка.

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