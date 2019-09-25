Поддержать «Спартак» в Челны приехали около тысячи болельщиков

(Набережные Челны, 25 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Московский «Спартак» на челнинском стадионе будут поддерживать около тысячи болельщиков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказале в пресс-службе ФК «КАМАЗ».

«На данный момент реализована тысяча билетов. Фан-зона "Спартака" рассчитана на 4 тыс. человек, а фан-зона "Камаза" — на 6 тыс.», — пояснил пресс-атташе челнинского футбольного клуба.

Болельщики московской команды готовят для своих любимцев большой перформанс. Как рассказал один из болельщиков, они приготовили баннер, однако оставил в секрете, каких он будет размеров.

«Сейчас мы начинаем потихоньку заполнять стадион, для того чтобы развернуть наш баннер, поддерживать как обычно будем активно, с кричалками и барабанами. Будем ли использовать файеры? Они же запрещены», — рассказал болельщик Вильдан.

Безопасность на матче обеспечивают сотрудники Росгвардии, полиции, народной дружины и сотрудники частного охранного предприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках 1/16 финала Кубка России челнинский ФК «КАМАЗ» принимает московский «Спартак». При любом исходе игра будет носить исторический характер, ведь в последний раз «камазовские» футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад. По регламенту встреча состоится в Набережных Челнах.

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