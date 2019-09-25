Гидрометцентр РТ предупредил татарстанских водителей о гололедице

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 26 сентября, на некоторых участках дорог Татарстана возможно образование гололедицы, информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

На территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также юго-западный умеренный ветер.

Температуры воздуха в ночное время суток расположатся в диапазоне от −3 до +2 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.

«Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», — предупреждают специалисты ведомства.

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