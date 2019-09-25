В Казани инспекторы ГИБДД отправили на штрафстоянку два автобуса с неисправным рулевым управлением

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Казани во время рейда инспекторы ГИБДД отправили на штрафстоянку два автобуса с неисправным рулевым управлением. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Очередное мероприятие прошло сегодня с 6.00 до 10.00 в Приволжском районе Казани. Проверкам подверглись автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам», – уточнили в ГИБДД.

За четыре часа рейда автоинспекторы «поймали» двух водителей, в автобусах которых оказалось неисправным рулевое управление. Шоферам выписали штрафы, а транспорт поместили на спецстоянку.

В Госавтоинспекции Казани заверили, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно.



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