Татарстан вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса лучших практик АСИ

(Казань, 25 сентября, «татар-информ»). Республика Татарстан заняла лидирующую позицию в конкурсе лучших социально-экономических практик развития субъектов РФ, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На участие в региональном этапе были поданы 1452 заявки от 80 регионов страны. Они распределялись по нескольким категориям: «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Городское развитие и инфраструктура», «Экология и бережливое отношение к природе», «Туризм и культура», «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», «Социальное благополучие», «Наука и образование», «Цифровое развитие».

По итогам лидирующее место по числу практик и решений занял Татарстан, который направил на конкурс 80 практик. Также в топ лидеров вошли еще три региона: Нижегородская область — 58 заявок, Свердловская область — 56 проектов и Приморский край, представивший 57 решений.

В этом году участникам впервые предоставлялась возможность участия посредством цифровых технологий — специально для этого АСИ запустило электронную крауд-платформу. На ней проводится конкурсный отбор и будут определены финалисты.

«В сентябре 2019 года высокие технологии для улучшения показателей в реализации нацпроектов предложило и Министерство экономики Республики Татарстан, анонсировав старт разработки уникальной платформы для аккумуляции лучших готовых практик со всех муниципальных районов и городских округов республики, а также министерств и ведомств региона», — сообщили в ведомстве.

Данное нововведение будет представлять собой цифровую платформу, на которой практики будут разделены по территориальному и тематическому принципам. Доступ к данным в режиме реального времени ускорит время и уменьшит усилия, необходимые для поиска необходимых данных.

Каждая практика перед публикацией будет тщательно проверяться экспертами и в дальнейшем сможет быть включена в «Золотую сотню Татарстана», войти в состав успешных практик федерального значения.

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев считает, что данный конкурс позволит улучшить эффективность управленческого аппарата республики, увеличить инвестиционную привлекательность и повысить благосостояние населения через обмен успешным опытом, в том числе внутри региона.

Всероссийский конкурс лучших практик проводится Агентством стратегических инициатив начиная с 2016 года. О его актуальности говорит и возрастающая популярность — так, в первый год проведения заявки на участие поступили из 68 регионов (302), в 2018-м — из 77 (724).

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