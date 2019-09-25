Госпрограмму по развитию молодежной политики в РТ продлили еще на год

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Реализацию государственной программы по развитию молодежной политики в Татарстане продлили еще на год, объем ее финансирования увеличен на 2,8 млрд рублей. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ опубликовано на сайте «Официальный Татарстан».

«Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет в наименовании программы цифры „2019 – 2021“ заменить цифрами „2019 – 2022“», — сообщается в документе.

Общий объем финансирования программы «Развитие молодежной политики в РТ на 2019 — 2022 годы» составил 10,6 млрд рублей, таким образом, увеличившись на 2,8 млрд рублей. Средства будут выделены из бюджета республики.

В 2019 году на реализацию госпрограммы запланировано потратить 3,2 млрд рублей, в последующие годы — по 2,5 млрд рублей.

«Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на текущий финансовый год и плановый период», — указано в постановлении.

В рамках реализации программы планируется организовать различные мероприятия по развитию одаренных детей и молодежи, по формированию и реализации систем по профилактике негативных социальных явлений среди молодежи, а также создать условия для развития молодежных общественных организаций и др.

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