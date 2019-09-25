Айрат Зарипов будет представлять Госсовет РТ в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутат Госсовета Татарстана Айрат Зарипов будет представлять парламент республики в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Такое решение принято сегодня на третьем заседании Госсовета РТ.

«В соответствии с положением о Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию в случае проведения конкурса в пределах субъекта РФ в состав региональной части данной комиссии должен входить представитель органа законодательной власти субъекта РФ, определяемый решением этого органа», – рассказал руководитель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

По итогам голосования депутатов Айрат Зарипов назначен представителем Госсовета РТ в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

«Он в этой сфере не новичок, знает работу», – прокомментировал назначение глава парламента, а также поблагодарил депутата Римму Ратникову «за многолетнее официальное представление Татарстана и защиту интересов республики».

Задачи Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию – обеспечивать сохранение единого информационного пространства страны и реализацию государственной политики в области развития телерадиовещания в России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Айрат Зарипов избран председателем Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

До избрания депутатом парламента республики шестого созыва Айрат Зарипов руководил Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

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