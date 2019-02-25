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Татар-информ

25 сентября 2019, 14:58

Экономика и финансы

Госсовет РТ поддержал идею Северной Осетии сократить срок хранения кредитных историй до трех лет

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Экономика и финансы

Госсовет РТ поддержал идею Северной Осетии сократить срок хранения кредитных историй до трех лет

Фото: архив

Решение было принято на третьем заседании татарстанского парламента нового созыва.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Государственный Совет Республики Татарстан поддержал идею сократить срок хранения кредитных историй заемщика с десяти до трех лет. Об этом стало известно на третьем заседании татарстанского парламента.

«Поддержать законодательную инициативу Парламента Республики Северная Осетия — Алания по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона „О кредитных историях“», — говорится в постановлении Госсовета РТ.

Действующее законодательство предусматривает, что бюро кредитных историй должно обеспечивать хранение кредитной истории в течение 10 лет со дня последнего изменения информации. По истечении этого срока она может быть аннулирована. 

Авторы инициативы считают, что такой длительный срок хранения кредитной истории не обоснован и нарушает экономическую и социальную свободу заемщиков. Они признают ограничение доступа к заемным финансовым средствам на 10 лет, излишним в связи с отрицательной кредитной историей, сформированной даже при незначительных нарушениях сроков выплат.

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