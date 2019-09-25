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Татар-информ

25 сентября 2019, 14:44

Экономика и финансы

Татарстанским предпринимателям рассказали, как правильно организовывать работу с самозанятыми

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Экономика и финансы

Татарстанским предпринимателям рассказали, как правильно организовывать работу с самозанятыми

Алгоритм действий представлен в материалах онлайн-журнала о финансовой грамотности Life.Profit.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Татарстанским предпринимателям рассказали, как правильно организовывать работу с самозанятыми, чтобы избежать проблем с Налоговой службой. Алгоритм представила в материалах онлайн-журнала о финансовой грамотности Life.Profit самозанятая Лариса Трембицкая. 

По словам автора, налог на профессиональный доход могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Она отмечает, что работа с самозанятыми ИП в части налогообложения ничем не отличаются от взаимоотношений с ИП на других налоговых режимах.

При этом специалист советует проверить возраст и налоговый статус самозанятого человека — подобная мера убережет от необходимости платить взносы и НДФЛ, а также заключить с самозанятым гражданско-правовой договор. Для индивидуальных предпринимателей подойдет стандартный договор, в документ для самозанятого человека нужно добавить специальные пункты.

Также Трембицкая отмечает, что необходимо получить от самозанятого-физического лица чек из приложения «Мой налог» — он потребуется для того, чтобы учесть платеж в расходы и избежать претензий от налоговых служб.

После чего можно подписать с самозанятым акт выполненных работ (он свидетельствует о том, что стороны не имеют претензий друг к другу). Специалист также отмечает, что необходимо учитывать перечисленные самозанятому деньги при расчете налоговой базы, а для этого нужно иметь на руках подтверждающие документы.

В журнале Life.Profit публикуются статьи о налоговом режиме и интервью с самозанятыми, статьи от фрилансеров, освещающие их личный опыт работы в новом налоговом режиме, а также рекомендации от экономистов и юристов.

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