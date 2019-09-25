Сохранение и развитие языков обсудят на форуме «Языковая политика: общероссийская экспертиза»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Вопросы сохранения и развития языков обсудят в Москве 26 октября в рамках форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза», информирует ФАДН РФ.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы языковой политики, преподавания, развития и сохранения языков народов России.

К участию приглашаются филологи, специалисты в области языкознания, преподаватели русского языка и языков народов РФ, а также руководители федеральных и региональных органов власти.

«Вопросы языковой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений», — отметил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Также он добавил, что Российская федерация занимает одну из лидирующих позиций в мире по уровню поддержки языков.

На пленарном заседании форума будут выступать депутаты Госдумы РТ, представители Минпросвещения РФ, руководитель ФАДН России Игорь Баринов и др.

На форуме будут представлены 3 секции: «Русский язык как инструмент надэтнической консолидации общества», «Родные языки народов России в контексте общероссийского языкового пространства» и секция для руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Актуальные вопросы языковой политики».

Мероприятие пройдет в Москве, в ТПП РФ по адресу: улица Ильинка, дом 6. Дата и место проведения — 25 октября, с 10.00.

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