Минниханов раскритиковал поправки в закон об МСУ, упраздняющие сельские поселения

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Сельские поселения являются эффективной формой местного самоуправления (МСУ) на территории республики. Их упразднение сделает невозможным прямой диалог местных жителей и власти. Такое мнение высказал Президент РТ Рустам Минниханов во время обсуждения Госсоветом поправок в республиканский закон об МСУ.

Председатель Комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин отметил, что законопроект приводит республиканский закон об МСУ в соответствие с федеральным законодательством. Предлагаемые изменения в законе дают возможность ликвидации поселений в муниципальных районах республики.

«Законопроект предполагает создание на базе нескольких сельских поселений одного муниципального округа», — отметил Хабибуллин и добавил, что проект не имеет замечаний юридических служб.

Однако замечания нашлись у присутствующих на заседании депутатов и Президента РТ Рустама Минниханова. Он отметил наличие в Татарстане успешно работающей многоуровневой структуры муниципального устройства. Ее упразднение лишит тысячи людей прямого диалога с местной властью, подчеркнул Президент РТ.

«Поселенческий уровень — это настоящий муниципалитет, когда люди могут дойти до власти ногами. Это наиболее правильная форма муниципалитета. Если мы уничтожим все поселения, то кто будет работать с этими людьми?», — обратился к депутатам Президент РТ.

Он подчеркнул — принимать такие значимые решения можно только после глубокого и всестороннего обсуждения нововведений, а также анализа их последствий. В итоге парламентарии решили отложить рассмотрение вопроса для его дальнейшего изучения.

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