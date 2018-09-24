В Татарстане стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет до 3994 рублей

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2020 году стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится до 3994 рублей. Такое решение поддержали сегодня депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

«Законопроект предусматривает введение регионального коэффициента в размере 1,9 к устанавливаемому на федеральном уровне фиксированному авансовому платежу за патент, – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. – Размер регионального коэффициента определяет стоимость патента. В случае установления данного коэффициента предполагаемая стоимость патента в Татарстане составит 3994 рубля 50 копеек».

По словам Зариповой, вводимый региональный коэффициент увеличит поступления в бюджет РТ налогов на доходы иностранных работников, которые осуществляют деятельность в республике. Кроме того, позволит индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам легально привлекать к работе мигрантов на основании патента.

В Татарстане в 2019 году стоимость патента для трудовых мигрантов составляет 3847 рублей, в 2018 году она равнялась 3662 рублям.

Депутаты приняли законопроект «Об установлении на 2020 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в РТ».

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