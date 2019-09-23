Казанские врачи рассказали, как избежать сердечно-сосудистых заболеваний и не заработать инфаркт

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Согласно исследованиям, около 40% населения старше 30 лет находятся в группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и только 10% из них занимаются эффективной профилактикой. ИА «Татар-информ» рассказывает, что нужно делать, чтобы не заработать себе пожизненные проблемы с сердцем и давлением.

По словам врача, ежегодно около 17 млн человек во всем мире погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. И если бы люди соблюдали элементарные правила профилактики, примерно 80% смертей удалось бы избежать.

1. Первое, что придется сделать, это отказаться от курения.

Прекращение курения снижает риск развития инфаркта миокарда и внезапной смерти на 20 – 50%. В целях борьбы с курением могут быть использованы различные средства, в том числе можно обратиться к врачу-специалисту в кабинет по отказу от курения.

2. Ежегодно контролируйте содержание холестерина в крови.

Холестерин — это один из основных жиров, который содержится в клетках нашего организма и используется в качестве строительного материала. Нормальные показатели содержания холестерина в крови для трудоспособного возраста менее 5,2 ммоль/литр.

3. Контролируйте свое артериальное давление.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает при повышенном артериальном давлении. Насторожить должно давление свыше 140/90 мм. рт. ст. Если давление будет повышаться регулярно, необходимо обратиться к врачу. Даже при диагностированной артериальной гипертонии можно избежать осложнений, если контролировать давление.

4. Проводить профилактику сахарного диабета. У больных сахарным диабетом ишемическая болезнь сердца развивается в 3 – 5 раз чаще.

Нормальный уровень глюкозы крови 3,3-5,5 ммоль/л.

5. Контролировать массу тела.

Излишний вес является фактором риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, так как при большой массе тела нагрузка на сердце и сосуды увеличивается. Чтобы узнать свой нормальный вес, нужно рассчитать специальный индекс Кетле = вес (кг) : рост2 (м). Идеальным вес считается при показателях индекса с 18,5 по 24,9 кг/ м2.

6. Рацион питания должен быть максимально здоровым.

Человеку, который следит за своим здоровьем, нужно есть побольше овощей и фруктов, неочищенных злаков и хлеба грубого помола, молочных продуктов с низким содержанием жира.

7. Физическая активность.

Малоподвижный образ жизни приводит к преждевременному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения и др.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно больше ходить пешком, выполнять утреннюю гимнастику, играть в подвижные игры (волейбол, бадминтон, теннис).

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