Форум «Ислам в мультикультурном мире» соберет в Казани ведущих ученых-исламоведов

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). 26 и 27 сентября IX Международный форум «Ислам в мультикультурном мире» соберет в Казани ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей органов власти России и Татарстана, мусульманского сообщества РФ и РТ, российских исламских вузов и медресе. Об этом сообщает пресс-служба ректора КФУ.

Темами форума станут исламский фактор во внешнеполитическом курсе России, противодействие радикальному исламизму и терроризму в Центральной Азии, опыт Центральной Азии в области ресоциализации и адаптации лиц, отбывших уголовное наказание за преступления террористического и экстремистского характера, влияние США на эскалацию региональных конфликтов на Ближнем Востоке и другие.



Кроме того, будут приведены данные мониторинга «Исламский радикализм в субъектах РФ».



Мероприятие состоится при участии ключевых спикеров – первого зампредседателя ДУМ РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухетдинова, зампредседателя ДУМ РТ Ильфара хазрата Хасанова, руководителя Ассоциации психологической помощи мусульманам «Алия» Ольги Павловой и других.

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