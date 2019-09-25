WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

25 сентября 2019, 17:14

Духовная жизнь

Форум «Ислам в мультикультурном мире» соберет в Казани ведущих ученых-исламоведов

Рекомендуем

Духовная жизнь

Форум «Ислам в мультикультурном мире» соберет в Казани ведущих ученых-исламоведов

Международная конференция пройдет 26 и 27 сентября в КФУ.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). 26 и 27 сентября IX Международный форум «Ислам в мультикультурном мире» соберет в Казани ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей органов власти России и Татарстана, мусульманского сообщества РФ и РТ, российских исламских вузов и медресе. Об этом сообщает пресс-служба ректора КФУ.

Темами форума станут исламский фактор во внешнеполитическом курсе России, противодействие радикальному исламизму и терроризму в Центральной Азии, опыт Центральной Азии в области ресоциализации и адаптации лиц, отбывших уголовное наказание за преступления террористического и экстремистского характера, влияние США на эскалацию региональных конфликтов на Ближнем Востоке и другие.

Кроме того, будут приведены данные мониторинга «Исламский радикализм в субъектах РФ».

Мероприятие состоится при участии ключевых спикеров – первого зампредседателя ДУМ РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухетдинова, зампредседателя ДУМ РТ Ильфара хазрата Хасанова, руководителя Ассоциации психологической помощи мусульманам «Алия» Ольги Павловой и других.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Равиль Гайнутдин был избран председателем ДУМ России в седьмой раз
Новости дня
18:12
В 2020 году на каждого профессионала по игре в го Татарстан потратит по 170 тыс. рублей

Кабинет Министров РТ утвердил нормативы затрат на подготовку татарстанских спортсменов.

18:06
Преступление или розыгрыш: пятерых казанцев судят за похищение главы инвестиционного фонда

Мужчина вложил деньги в инвестиционный фонд приятеля и прогорел, а когда понял, что денег не вернуть, организовал его похищение.

18:02
Сотрудники челнинской Госавтоинспекции опровергли информацию о перекрытии центральных дорог города

Ранее в СМИ появилась информация об ограничении движения на некоторых улицах Автограда из-за предстоящего матча между «Спартаком» и «Камазом».

17:42
На улице Пожарная в Казани после ремонта появились 39 новых дорожных знаков

Ремонт улицы проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

17:28
До 1 октября казанцы могут подать заявление на получение набора социальных услуг

Государственную социальную помощь в Татарстане получают около 147 тыс. человек.

17:14
Форум «Ислам в мультикультурном мире» соберет в Казани ведущих ученых-исламоведов

Международная конференция пройдет 26 и 27 сентября в КФУ.

17:02
К акции «Татарский диктант» планируется привлечь 80 тысяч жителей Татарстана

Как и в предыдущие годы, «Татарский диктант» в онлайн-формате организует ИА «Татар-информ».

17:01
Аварийная посадка, пожар и спасение пассажиров: в аэропорту Казани прошли комплексные учения

По легенде, в аэропорту совершил аварийную посадку Ан-24, у которого в воздухе отказал правый двигатель.

16:54
Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» образовано в Госсовете РТ нового созыва

Руководителем депутатской группы переизбрана Татьяна Ларионова.

16:48
Сохранение и развитие языков обсудят на форуме «Языковая политика: общероссийская экспертиза»

Мероприятие состоится 25 октября в Москве.

16:34
Татарстан вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса лучших практик АСИ

На участие в конкурсе в 2019 году поступили 1452 заявки.

16:30
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
16:20
На оптике «Ростелекома» в Татарстане установлен мировой рекорд протяженности квантовой сети

В Татарстане тестовая ВОЛС соединила лабораторию Практической квантовой криптографии ККЦ КНИТУ-КАИ с узлом связи «Ростелекома» в Апастово.

16:20
Госпрограмму по развитию молодежной политики в РТ продлили еще на год

Объем финансирования государственной программы увеличился на 2,8 млрд рублей.

16:15
Казанская школьница, которая ушла из дома в тапочках и пропала, нашлась

14-летнюю девочку больше недели искали полицейские и волонтеры.

16:10
Tele2 выходит на биржу
16:08
Поддержать «Спартак» в Челны приехали около тысячи болельщиков

Фан-зона для болельщиков «Спартака» вмещает в себя 4 тыс. человек.

15:58
Гидрометцентр РТ предупредил татарстанских водителей о гололедице

Минимальные температуры воздуха в ночное время 26 сентября составят -3..+2 градуса.

15:39
В Казани инспекторы ГИБДД отправили на штрафстоянку два автобуса с неисправным рулевым управлением

Сегодня в Приволжском районе города автоинспекторы устроили облаву на водителей общественного транспорта.

15:34
Семью лебедей с пятью птенцами с каскада прудов в Альметьевске забрали на зимовку

На период холодов птиц перевезут в оборудованный питомник.

15:20
Айрат Зарипов будет представлять Госсовет РТ в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

Зарипов руководит парламентским Комитетом по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

15:08
Мухаметшин пожелал Емельянову не терять связь с Госсоветом РТ и помнить об интересах республики

Представитель татарстанского парламента в Совете Федерации РФ досрочно сложит полномочия депутата Госсовета РТ 1 октября 2019 года.

14:58
Госсовет РТ поддержал идею Северной Осетии сократить срок хранения кредитных историй до трех лет

Решение было принято на третьем заседании татарстанского парламента нового созыва.

14:54
Лор-центр открылся в Казани для всех жителей города

К специалистам можно попасть, записавшись на портале госуслуг или через инфомат.

14:44
Татарстанским предпринимателям рассказали, как правильно организовывать работу с самозанятыми

Алгоритм действий представлен в материалах онлайн-журнала о финансовой грамотности Life.Profit.

События